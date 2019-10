Bestuurder ramt auto bij benzinepomp Apeldoorn: enorme ravage

‘Bijzondere’ aap Zuani (29) overleden in Apenheul

16:34 De Apenheul in Apeldoorn rouwt. Zondag is bonobo Zuani op 29-jarige leeftijd overleden. Het is een aap met een bijzonder verhaal. Zij is niet geboren in een dierentuin, maar komt uit het wild. Daar is zij gevangen genomen door illegale stropers, bevrijd en ‘via vele wegen’ in de Apenheul terecht gekomen.