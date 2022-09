Bestuurder slaat meerdere over de kop op afrit A1 bij Beekbergen

uitkomst peiling Drie gezinnen over hun schrikba­rend hoge energiere­ke­ning: ‘Behoorden tot de middenklas­se’

De energieprijzen zijn torenhoog. Wie een nieuw energiecontract moet afsluiten, schrikt zich een ongeluk. Van 150 euro per maand naar 450 euro of meer is geen uitzondering, blijkt uit een peiling van De Stentor. Drie gezinnen over hun schrikbarend hoge energierekening. ,,We behoorden tot de middenklasse, maar glijden af op de ladder.”

4 september