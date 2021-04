VIDEO Man uit Apeldoorn (29) vermist, groot politie-onderzoek in Deventer

3 april Een 29-jarige man uit Apeldoorn wordt al dagenlang vermist. De politie vermoedt dat hij niet vrijwillig de benen heeft genomen en maakt zich zorgen over de man. Hij vertrok zondag in Apeldoorn en is ’s middags nog in Deventer gezien. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.