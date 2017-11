Bestuurder Zorggroep Apeldoorn na jaar weer weg na onenigheid

In een officiële gezamenlijke verklaring stelt Höppener: 'Mijn streven is altijd geweest om van Zorggroep Apeldoorn en omstreken een toekomstbestendige organisatie te maken. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur en het topkader. De afgelopen periode ben ik tot de conclusie gekomen dat ik deze gezamenlijke verantwoordelijkheid niet kan en wil dragen. In het belang van de organisatie en de doorontwikkeling daarvan heb ik daarom besloten om terug te treden.'

De Zorggroep is een grote organisatie in deze regio. Er zijn zo'n 1500 medewerkers, verdeeld over zeventien locaties. Höppener trad in januari van dit jaar aan als bestuurder. Hij had als opdracht een strategische koers te bepalen om Zorggroep Apeldoorn toekomstbestendig te maken.

Over de inhoud van die koers zijn alle betrokkenen het eens, stelt Frans Pol als voorzitter van de raad van toezicht. Het probleem was volgens hem de uitvoering. ,,De hoe-vraag.'' Waar het knelpunt precies zit, zegt Pol niet precies te kunnen beoordelen. Feit is dat het niet klikte tussen de topman en de anderen in het 'topkader'. ,,Het heeft te maken met stijl, chemie, cultuur.'' Volgens Pol heeft Höppener zelf het besluit genomen te vertrekken. ,,Zeer betreurenswaardig'', aldus de raad van toezicht. Maar wellicht onvermijdelijk: ,,Een goed topkader moet een collectief zijn.''

Er is nog niet bekend wie Höppener gaat opvolgen.