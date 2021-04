Bestuurders gewond bij botsing tussen Uddel en Hoog Soeren

Update en video Joepie, het is een jongetje! Gorillaba­by Apenheul wacht nu alleen nog op een naam

1 april Een jongetje! Apenheul is erin geslaagd het geslacht vast te stellen van de gorillababy die een maand geleden werd geboren. Het kleine hummeltje is de eerste gorilla in bijna tien jaar die in het Apeldoornse dierenpark op de wereld is gezet. Een naam heeft de eerste zoon van gorillabaas Bao Bao nog niet. Daar mogen de fans een suggestie voor doen.