Bestuurders lichtgewond door botsing in Lieren

Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond 20 uur. De ene personenauto kwam vanuit Apeldoorn en reed over Kanaal Zuid. De andere auto draaide vanaf de Liederstraat Kanaal Zuid op. Het is onduidelijk welke auto voorrang aan de ander had moeten geven. De verkeerslichten werkten gewoon. Ook was het niet glad.

De twee bestuurders werden allebei in de ambulance nagekeken op hun verwondingen. Voor zover bekend had een van hen last van pijn in de borst. Het is onduidelijk of de bestuurder(s) naar het ziekenhuis gebracht zijn.