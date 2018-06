Bestuurders raken gewond na botsing in Apeldoorn

Voorster rotondes gaan binnenkort 'open'

17:27 De borden met diverse rijrichtingen zijn nog afgeplakt, maar voor passanten is het duidelijk dat de nieuwe rotondes aan weerszijden van Voorst hun voltooiing naderen. De aannemer sluit beide in de loop van juli aan op de bestaande provinciale weg (N345/Rijksstraatweg). Als de nieuwe westelijke rondweg in het najaar gereed is, takken de rotondes ook daar op aan.