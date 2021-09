Betalen voor natuur? Daar moet heel Apeldoorn over kunnen meepraten

Dante Alighieri herleeft in Deventer op tentoon­stel­ling gemaakt door middelbare scholieren: ‘Dit is het mooiste wat ik ooit heb gemaakt’

15 september Wie dit weekend een kijkje neemt in de Bergkerk in Deventer, ziet daar een tentoonstelling met kunstwerken geïnspireerd op het werk van Dante Alighieri. Het middeleeuwse werk van de Italiaanse schrijver is populair bij de scholieren: ,,Dit herinner ik me over twintig jaar nóg.’’