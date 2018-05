De behandelingen, consulten en ingrepen die in Gelre ziekenhuizen plaats hebben, declareert Gelre bij zorgverzekeraars. Dat levert een enorme stroom aan (digitaal) papierwerk op. Dan liggen fouten op de loer en die doken dan ook regelmatig op. Gevolg: niet-correcte betalingen en veel uitzoek- en herstelwerk. En voor Gelre wachtte maanden na de afsluiting van een kalenderjaar nog een fikse verrekening: soms moesten er tonnen worden terugbetaald aan zorgverzekeraars aan verkeerde declaraties.

Controle

Vorig jaar is Gelre het vastleggen van allerlei gegevens gaan verbeteren. Bovendien is er nu een doorlopende automatische controle. ,,Dit systeem controleert op honderden punten of de declaratie voldoet aan de landelijke wet- en regelgeving'', vertelt manager Zorgcontrol Ruben Petri. Honderd procent waterdicht is het systeem niet, maar de kans op fouten is wel ,,enorm verkleind''. De cijfers bewijzen dat na het eerste jaar. Waar de optelsom van terugbetalingen over een jaar kon oplopen tot wel twee miljoen euro, resteert nu 70.000 euro. Fouten die aan het licht komen, worden besproken met zorgverzekeraars om het een volgende keer beter te doen.

Eigen risico

Uiteindelijk heeft iedereen baat bij deze werkwijze, schetst Petri. Het scheelt veel administratief herstelwerk. Een specialist hoeft zich niet weken of maanden later bezig te houden met het uitpluizen van een oude declaratie. ,,Deze tijd kan de specialist veel beter inzetten voor het behandelen van patiënten.'' Voor het ziekenhuis als geheel is het een groot winstpunt dat ze, na het afsluiten van een jaar, met meer zekerheid weet hoe de zaken er financieel voorstaan. En het gebeurt nu veel minder vaak dat een zorgverzekeraar iets betaalt terwijl de rekening niet klopt.

Wie weet kan dat zelfs voorkomen dat bij iemand onterecht het eigen risico van de zorgverzekering wordt afgeschreven. De bedoeling is dat meer ziekenhuizen op deze manier gaan werken, wat uiteindelijk landelijk bijdraagt aan het beheersen van de zorgkosten.



