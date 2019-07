Betere ‘online dienstverlening’ gemeente Apeldoorn: dat wordt dan ruim acht ton, alstublieft

Jonge Apeldoorn­se vluchtelin­gen genieten dagje in de Efteling

11:16 Een tiental jeugdige vluchtelingen die in Apeldoorn wonen zijn gisteren met stichting Het Vergeten Kind naar de Efteling gegaan. ,,Ongelooflijk, ik wist niet dat er zoiets bestaat. De ene na de andere geweldige attractie. Dit is een dag om nooit te vergeten’’, zei de 16-jarige Lilian, toen ze in Apeldoorn weer uit de bus stapte.