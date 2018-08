Betere visvijver en bijzondere beek in mooier Zuiderpark

De vijver bij sporthal Zuiderpark in Apeldoorn is binnen een half jaar mooier, en bovendien een betere visplek. Dankzij de Kayersbeek die straks door het hele park loopt, en visvereniging TOG die bij de vijver aan de slag gaat.

Het Zuiderpark krijgt er komende tijd een blikvanger bij. Eigenlijk zelfs meerdere, want de Kayersbeek die er terugkeert krijgt een bijzonder begin en een fraai eindpunt. En elders in het park wordt het ook mooier, zo is de bedoeling.

De Kayersbeek liep tientallen jaren geleden door het gebied dat nu Zuiderpark is. Er is al jaren sprake van terugkeer van de waterloop. Nu gaat het er van komen: binnen enkele maanden zet de gemeente Apeldoorn de aanleg in gang.

De beek loopt nu nog parallel met de Zwaanspreng in een bosrand, aan de zuidrand van Zuid. Van die dubbelbeek wordt de nieuwe waterloop straks afgeleid. Bijzonder is dat van de achterste waterloop straks het park in gaat. Bovendien ligt die een stuk hoger; de beek gaat daarom de lager gelegen Zwaanspreng oversteken.

Dijk

Langs de Vliststraat gaat het water de wijk in. Daar bevindt het zich 1,20 meter boven het maaiveld. Er is voor gekozen het water niet direct naar beneden te brengen met een mini-watervalletje. In plaats daarvan gaat het geleidelijk omlaag. De beek loopt in het eerste stuk dus hoger dan z'n omgeving, ingebed in een soort dijk.

Ter hoogte van de Maasstraat is de beek gedaald naar maaiveld-niveau, achter Dok Zuid loopt 'ie in een geul. Op die plek zullen Italiaanse populieren langs de waterstroom komen te staan.

Duikers en andere elementen die de nieuwe beek geleiden krijgen een strakke, industriële uitstraling.



Kwaliteit

Aangekomen bij de noordrand van het park stort het water in de vijver aan de Ruys de Beerenbrouckstraat (tegenover de sporthal). Daarmee krijgt die plas dus eindelijk aanvoer van stromend water. En dat zal de waterkwaliteit duidelijk verbeteren.

Visvereniging TOG is daar blij mee. De club gaat zelf ook de handen uit de mouwen steken, vertellen voorzitter Jan Riemsdijk en bestuurslid Jan van Engeland. Jeugdleden nemen de grote stenen vlonder onderhanden. Die is ook wel toe aan een opknapbeurt: er is in de afgelopen decennia nauwelijks onderhoud uitgevoerd. Het plateau wordt meteen beter toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers. Langs de vijver wordt riet deels weggehaald.

Zuurstof

De aanvoer van stromend water, en daarmee zuurstof, zal onder meer de kans op botulisme en blauwalg in de vijver een stuk kleiner maken. ,,Nu hebben we daar elk jaar wel mee te maken'', vertelt Van Engeland. Voor TOG is de Zuiderpark-vijver een van de belangrijkste visplekken van de stad.

Paden

Elders in het Zuiderpark wordt het ook fraaier. Zo komen er - eindelijk - nieuwe asfaltpaden. Waarin overigens het materiaal van de huidige paden hergebruikt zal zijn. Bij de natuurlijke speelplek langs de Oude Beekbergerweg komt een waterspeelplaats. Het Apeldoornse bedrijf VRM sponsort de pompen daarvoor. Daar zit ook een pomp bij die goed te gebruiken is door kinderen in een rolstoel.