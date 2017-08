Betman gaat hardlopen met zwerfjongeren in Apeldoorn

Betman is al bijna drie jaar de drijvende kracht achter de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn. En beroepshalve houdt hij zich ook met die doelgroep bezig, als hulpverlener bij welzijnsorganisatie Stimenz. Het opzetten van een hardloopgroep voor zwerfjongeren valt echter volledig onder de paraplu van zijn eigen stichting en is zijn grootste project tot nu toe.

De Apeldoorner kwam via via in contact met de LionsClub Apeldoorn, die het project omarmd hebben en Betman vooral hielpen met het schrijven van een projectplan voor de komende tweeëneenhalf jaar. ,,Want het is de bedoeling dat dit niet eenmalig wordt'', zegt Betman. ,,Die hardloopgroep moet er ook in 2018 en 2019 komen.''