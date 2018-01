Betonnen kolos raakt gevelplaten kwijt; Apeldoornse V&D gestript

Apeldoornse bluesband Flavium wordt 50 en werkt aan nieuwe cd

10:59 Nog een jaar en ze staan in een illuster rijtje; het gezelschap Nederlandse bands die minstens een halve eeuw 'alive and kicking' zijn. In de aanloop naar het 50-jarig bestaan dat volgend jaar wordt gevierd geeft de Apeldoornse bluesband Flavium zaterdagavond voor het eerst sinds jaren weer een optreden in eigen stad.