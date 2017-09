Betrokkene overval Ugchelse snackbar alsnog de cel in

,,Er is een moment dat ook wij onszelf serieus gaan nemen en dat is nu'', sprak de voorzitter van de rechtbank in Zutphen tegen K.L. uit Apeldoorn. L. is eerder veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur vanwege betrokkenheid bij de overval op snackbar 't Bikkertje. Maar hij voerde zijn werkstraf niet uit.

Allerlaatste kans

Toen de politie onlangs bij hem op de stoep stond, kwam hij tot inkeer, vertelde hij de rechters. Hij was alsnog bereid om zijn taakstraf uit te voeren. ,,Hij heeft met vuur gespeeld en beseft nu dat hij in de gevangenis kan belanden'', zei zijn advocaat. De advocaat zou er persoonlijk op toezien dat L. alsnog de werkstraf verricht, maar de officier van justitie verzette zich daartegen. ,,Meneer heeft een laatste kans gehad, een extra laatste kans, een allerlaatste kans.''

Overval

Bij de overval op 6 februari 2016 waren ook een 19-jarige Apeldoorner, een 18-jarige Deventenaar en een 14-jarige jongen uit Vaassen betrokken. De rechter oordeelde in de strafzaak dat L., hoewel hij niet zelf in 't Bikkertje was, een grote rol had in de voorbereidingen van de overval. Hij kreeg 120 dagen jeugddetentie, waarvan 65 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 120 uur.