Bevoorrading binnenstad Apeldoorn binnenkort al een stuk schoner

Video Vier vloeren in nog geen twee jaar tijd: in de Maten in Apeldoorn hebben ze last van vocht

8:27 In 22 maanden is Bernard Kuhnen toe aan zijn vierde vloer. ,,Een prima vloer, goed gelegd. Maar hij moet er wel weer uit, omdat er vocht in komt.’’ Tot opluchting van Kuhnen laat de gemeente onderzoek verrichten naar het grondwaterpeil rond zijn woning in De Maten.