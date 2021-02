Bevroren ‘buitenbeentjes’ uit Apeldoorn veroveren het land

Directeur Paul Cremers wist niet hoe hij het had zaterdag. Honderden mensen in de rij voor zijn diepvriesproducten. Achterbanken moesten worden ingeklapt om de grootverpakkingen in de auto mee naar huis te krijgen. Met een koudegolf in het vooruitzicht, wordt er flink ingeslagen. ,,We zijn we wat gewend maar het was zaterdag zo druk, dat we op een gegeven moment de gemeente en politie om hulp hebben gevraagd. Ik denk dat we wel zo’n zeshonderd man hebben gehad om bestellingen af te halen’’, blikt directeur Paul Cremers van MegaFoodStunter terug.