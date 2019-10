Bewindvoerder moet in Apeldoorn echt aan de bak om mensen goed te begeleiden

Het gaat om zogenoemd beschermingsbewind. Als mensen niet zelf in staat zijn hun financiën goed te beheren, kan de rechter een bewindvoerder aanstellen. Voor huishoudens met een laag inkomen vergoedt de gemeente in principe die kosten. Al jaren stijgt die kostenpost fors voor de lokale overheid; iets waar overigens ook andere gemeenten mee te maken hebben. Om meerdere redenen krijgen namelijk meer mensen dan voorheen met dit soort bewindvoering te maken. Daarbij zijn ook nog eens de tarieven stevig gestegen. Zodoende zijn de kosten van iets meer dan 400.000 euro in 2012, gestegen naar een verwachte 2,2 miljoen euro dit jaar. Het aantal trajecten per jaar liep op van 228 in 2010 naar 1300 in 2018.