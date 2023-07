Bewolkt en gestage regenval in Apeldoorn vandaag

met video Inval bij Grolschbar in Apeldoorn, maar politie vindt niks en feestje gaat vanavond gewoon door

De politie is vanmiddag de Grolschbar aan de Oude Beekbergerweg in Apeldoorn binnengevallen. Ook de gemeente was bij de actie betrokken, maar de politie heeft niks strafbaars gevonden en de gemeente heeft de vergunning voor het feest dat er vanavond gehouden wordt, niet ingetrokken.