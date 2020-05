Bewoner Apeldoornse brandflat was bekend bij Ons Huis, verhuurder kan niet zo maar ingrijpen bij probleemhuurders

Bewoners van het flatgebouw aan de Anklaarseweg uitten daags na de brand grote frustraties. Er was al ‘zo vaak’ bij Ons Huis over de bewoner geklaagd, gaven ze aan. Waarom liet de corporatie het toch zover komen?

Geschrokken

Ons Huis-woordvoerster Desiree de Graauw snapt de gevoelens onder de bewoners heel goed. ,,We begrijpen de boosheid, frustratie en misschien ook wel angst’’, zegt ze. ,,Wij zijn hier zelf ook erg van geschrokken. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Maar dit had ook heel anders kunnen aflopen.’’

Angstige momenten

Toen de brand werd ontdekt bleek de bewoner zelf niet in zijn woning aanwezig te zijn, maar werd hij met een hoofdwond en - volgens de brandweer - ‘onder invloed van een aantal middelen’ aan de overkant van de weg aangetroffen. Andere bewoners van het gebouw die in bed lagen werden door buren naar buiten geschreeuwd of door de brandweer uit hun woning gehaald. Het waren angstige momenten.

Veel impact

De impact van zo'n voorval is groot, begrijpt Desiree de Graauw. Dat er ‘al zo vaak’ bij Ons Huis over de bewuste bewoner is geklaagd, kan ze echter niet beamen. ,,Bij ons zijn twee klachten over hem bekend’’, zegt ze. ,,Die kwamen van andere bewoners van het gebouw. We hebben daar met deze mensen over gesproken. Naar aanleiding daarvan hebben we een ordegesprek met hem gevoerd.’’

Politie erbij

Zo’n ‘ordegesprek’ is meer dan een babbeltje aan de deur om te vragen of iemand zich voortaan beter wil gedragen. De bewoner wordt in zo'n geval ontboden op het kantoor van de woningcorporatie en wordt gevoerd in aanwezigheid van een politieagent, in de hoop harde afspraken met hem te kunnen maken.

Vrije keus

,,Iemand heeft dan echter wel de vrijheid om te beslissen of hij al dan niet hulp aanneemt’’, legt De Graauw uit dat de verhuurder slechts beperkte middelen heeft om te kunnen optreden. ,,Al is deze bewoner wel op zo'n aanbod ingegaan.’’

Terug naar huis

Toen de bewoner 's nachts met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht, vroeg hij of hij later wel terug naar huis zou kunnen. Niet beseffend dat het appartement totaal zou uitbranden. Buren zitten niet op zijn terugkeer te wachten. De woningstichting kan echter niet ‘zomaar’ bepalen dat hij niet terug mag. ,,Dan zouden we bijvoorbeeld bewijzen nodig hebben over de oorzaak van de brand’’, zegt ze.

Op korte termijn kan het sowieso niet, door de grote ravage.

Forensische opsporing

,,Wat er in dit geval precies is gebeurd, weten we niet’’, zegt de Ons Huis-woordvoerster. ,,Hoewel het team forensische opsporing van de politie zondagmiddag onderzoek naar de oorzaken deed, zijn de uitkomsten daarvan nog niet bekend. Het onderzoek is nog niet afgerond, geeft de politie aan.

Dossier opbouwen

Om iemand - door tussenkomst van de rechter - te beletten terug te keren zou ook een dossier kunnen worden opgebouwd. Met twee geregistreerde klachten vanuit het gebouw is dat echter nog maar dun.

Angst regeert

In een ander flatgebouw, aan de Boerhaavestraat, moesten bewoners begin deze week voor de derde keer binnen een half jaar hun huis uit wegens brand. Daar regeert angst inmiddels onder de bewoners. ,,Als we vermoeden dat iemand voor die brandjes verantwoordelijk is proberen we bewijzen te verzamelen om iets tegen hem te kunnen doen. Ook hebben we daar laten surveilleren’’, zegt De Graauw.