Bewoner veroorzaakte brand Leger des Heils in Beekbergen

VIDEO'SDe brand die in augustus uitbrak in een pand van het Leger des Heils in Beekbergen, is veroorzaakt door een van de bewoners. Dat bevestigt het Leger des Heils tegenover de Stentor . Of hij dat moedwillig deed, is nog onduidelijk. Wel wordt hij voor de rechter gebracht.

De brand leidde tot groot tumult in het dorp. Toen de vlammen uit het dak sloegen was de druk bezochte Veluwse Markt in volle gang en op slechts enkele meters afstand kwamen handelaren in Veluwse kledij handen tekort om hun waren te verkopen. De markt werd abrupt stilgelegd en de Dorpstraat werd ontruimd om de brandweer zijn werk te kunnen laten doen. Lange tijd was onduidelijk of er nog mensen in het brandende pand waren.

Bewoner

Een dag later hield de politie een 44-jarige man uit Beekbergen aan op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Over diens achtergronden werden sindsdien geen mededelingen gedaan. Leger des Heils-woordvoerster José Deuze bevestigt nu dat hij een van de bewoners is van Vita Nuova, zoals het pand officieel heet.

Beelden van het onderzoek dat de politie daags na de brand uitvoerde:

Verslavingsproblematiek

Het Leger des Heils gebruikt het pand als beschermde woonvorm, waar mensen worden ondergebracht nadat ze vanwege verslavingsproblematiek een behandeling hebben gevolgd. De bewoners hebben allen te maken met meerdere problemen, op uiteenlopende gebieden.

Deuze doet geen uitspraken over de beweegredenen van de man op wiens kamer de brand ontstond. Het is aan justitie en politie, zegt ze, om aan te geven of hij brand heeft gesticht of dat er sprake was van een ongeluk.

Getuigen

De verdachte zit niet meer in hechtenis, maar het onderzoek naar de toedracht is nog steeds gaande, zegt politiewoordvoerster Chantal Westerhoff. ,,Op dit moment durven we niet te zeggen of er sprake is van een ongeluk of ‘voorwaardelijke opzet’.’’ Daarmee wordt bedoeld dat iemand weet dat zijn daad bepaalde gevolgen kan hebben en dat op de koop toe neemt. De politie wil nog getuigen horen, zegt Westerhoff. Streven is wel om de zaak voor de rechter te brengen.

De Stentor maakte op 22 augustus de volgende reportage van de brand:

Herstel