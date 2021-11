Bewoner wordt net op tijd wakker van rookmelder bij woningbrand in Apeldoorn: ‘Geluk gehad’

De brand ontstond in een sfeerhaard die brandt op gel. De bewoner was in slaap gevallen en werd nog net op tijd wakker van de rookmelder. ,,Daar heeft hij echt geluk mee gehad, want anders word je niet wakker van rook”, stelt Robert Spijkerman. Hij is woordvoerder van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar de brandweer onderdeel van uitmaakt.

Veel schade

Bij de brand kwam veel rook vrij. Bewoners van omliggende appartementen moesten hun woningen verlaten. Zij konden even later weer terugkeren, nadat uit koolmonoxidemetingen bleek dat de kust veilig was. Aan het betreffende appartement is wel flink wat schade. ,,Er was veel rook, dus het zal zeker even duren voordat deze bewoner hier weer kan wonen. Eerst zal alles gereinigd moeten worden.”