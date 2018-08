Bewoners Apeldoorn-Zuid liggen 's nachts wakker van grasmaailawaai

In de nacht van zaterdag op zondag schrikt Tanju Asku om 03.00 uur wakker van een flink kabaal. Midden in de nacht staan twee mannen, vlak langs het spoor, met grof geschut onkruid te wieden. ,,Ik heb nog getwijfeld de volgende ochtend, of het geen droom was, maar toen ik onze buurt-Facebookpagina bekeek werd het al snel bevestigd door de hele wijk." De buurtbewoners snappen er niets van. ,,Gemeentewerkers werken toch niet midden in de nacht? Of misschien wel vanwege de hitte? Een hobbyist zal het ook wel niet zijn."