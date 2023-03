Bewoners Apeldoornse wijk kritisch op plannen nieuw jeugdhonk: ‘Ga nog liever op straat staan’

Groot Brummens Dictee van start met nieuwe werkwijze, wethouder Annika van Klinken leest voor

Het Groot Brummens Dictee wordt dit jaar gehouden op woensdag 22 maart in de bibliotheek van Eerbeek. De organiserende Werkgroep Taalmarkt, onderdeel van de Culturele Stichting Brummen, is blij dat de 21ste editie eindelijk kan plaatsvinden, want het dictee moest vanwege corona diverse keren worden uitgesteld.