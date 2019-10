Bewoners centrum Apeldoorn verdeeld over proef met later de kroeg in: ‘Als het tegenvalt, snel terugdraaien’

Patiënten­stop GGNet drijft Carola (31) uit Apeldoorn tot wanhoop: ‘Ik had net de kracht verzameld voor een behande­ling’

25 oktober Verdriet, moedeloosheid, boosheid en wanhoop maakten zich van Carola meester. Na dat ene telefoontje afgelopen maandag. Dat een begin van een therapietraject bij geestelijke gezondheidsorganisatie GGNet, waarmee ze woensdag zou beginnen, wordt opgeschort. Omdat het geld voor verzekerden van Zilveren Kruis op is. ,,De kracht die ik had verzameld om de behandeling te ondergaan werd in één keer teniet gedaan”.