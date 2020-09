Bewoners in Apeldoorn horen harde knallen en zien daarna weer twee auto’s uitbranden

Mannen gingen direct na vrijlating uit politiecel op stroop­tocht in Apeldoorn

14 september Ze hadden de deur van het politiebureau in Apeldoorn nog niet achter zich dichtgeslagen, of twee mannen uit Harderwijk trokken een spoor van diefstallen. Een inwoner van Apeldoorn betrapte een van hen in zijn garage en werd daar belaagd met zijn eigen bezemsteel. Op de oprit stonden twee gestolen elektrische fietsen, met in de tassen aan het stuur de buit van andere insluipingen of inbraken.