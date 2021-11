Bewoners mogen meedenken over aanleg van Klompenpad in Wilp

Ook Wilp moet een Klompenpad krijgen. De gemeente Voorst en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) willen in en rondom Wilp een dergelijk wandelpad ontwikkelen. Inwoners van de Gelderse plaats krijgen daarbij de mogelijkheid om mee te denken over het nieuw aan te leggen Klompenpad.

Op dinsdag 23 november organiseren gemeente Voorst en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland een startavond over het Klompenpad dat in Wilp aangelegd moet worden. Alle aanwezigen krijgen dan de mogelijkheid om te reageren op de eerste ideeën en hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorisch interessante objecten en hun aanvullende ideeën voor deze route aan te dragen.

Inwoners van Wilp kunnen zich daarnaast ook aanmelden voor de werkgroep die wordt opgericht en naast bewoners bestaat uit ondernemers en betrokken partijen. Na het verzamelen van de input gaat deze werkgroep aan de slag met de doorontwikkeling van het Klompenpad Wilp.

131 wandelpadden

In de provincies Gelderland en Utrecht zijn in totaal 131 Klompenpaden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht. Deze Klompenpaden zijn cultuurhistorische wandelpaden door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk door het boerenland. Bij voorkeur door weilanden en langs akkers, zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven.

In de gemeente Voorst zijn inmiddels zeven Klompenpaden aangelegd, in onder andere Voorst, Twello, De Vecht, Terwolde, Klarenbeek en Nijbroek. Ook in Posterenk-Bussloo is een Klompenpad in ontwikkeling. Samen met de aanleg van het Klompenpad in Wilp moet er zodoende een netwerk aan Klompenpaden ontstaan.

De startavond over het Klompenpad in Wilp vindt op 23 november plaats Dorpshuis De Pompe, aan de Dorpsstraat 41 in Wilp, en begint om 19.30 uur. Aanmelden en meer informatie via: op: www.landschapsbeheergelderland.nl/startavond-klompenpad-wilp.