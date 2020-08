Bewoners ouderencentrum in Apeldoorn vieren vakantie in eigen tuin op camping Talmadeira

Zes jaar eigenaar, maar Edwin kan zijn langgekoes­ter­de Theehuis in Apeldoorn nog steeds niet openen

15 augustus Het ergste is,” zegt Edwin Bannenberg, ,,dat mensen met een beperking, zoals mijn zoon Tim, hier nog steeds niet aan de slag kunnen.’’ In 2014 ging Bannenberg op zoek naar een goede plek waar Tim kan werken. Een voormalige werkplaats van de gemeente in het Westenenkerpark leek dé plek. Maar zes jaar later is er nog steeds geen fiets gerepareerd, of kopje thee geserveerd. Wat is er aan de hand aan de Zilverweg?