Bewoners Ugchelen Buiten voelen zich in de maling genomen: gemeente zet streep door bedacht fietspad

Weer zachtjes zingen in de kerk: dat voelt onwennig, zo blijkt bij De Fontein in Apeldoorn

6 juni Het aantal bezoekers in de kerk is sinds dit weekend verhoogd: van dertig naar zestig. Zij mogen weer meezingen met liederen, op spreektoon. In de praktijk is dat onwennig, blijkt zondagochtend bij een bezoek aan geloofsgemeenschap De Fontein in Apeldoorn. ,,Het is bijna fluisteren.”