Bewoners van woning in Loenen schrikken van rookmelders: brand boven het plafond

VIDEO Horrordos­sier Uddel: ex-boer Gerrit krijgt stapel zwartgelak­te pagina’s na WOB-ver­zoek

7 april Allemaal zwartgelakte pagina’s in horrordossier Uddel. Bij het bestuderen van de informatie die hij van de gemeente Apeldoorn kreeg, voelt het alsof hij op tv een item over de toeslagenaffaire bekijkt, zegt Gerrit van den Brink. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur wil hij feiten boven water krijgen over de bouwstop op zijn bijna voltooide woning. Het resultaat frustreert hem.