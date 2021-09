Bewoners verpleeghuis Beekbergen gaan een jaar lang ‘op vakantie’

Auto rijdt door rietkraag het Apeldoorns Kanaal in: bestuurder weet zinkende auto op tijd te verlaten

27 september Een automobilist is maandag even voor 11.00 uur met zijn wagen in het kanaal naast de Kanaalweg in Vaassen beland. De bestuurder van de auto had door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren en reed door de rietkraag heen, het water in.