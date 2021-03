Bewoners vies azc Apeldoorn krijgen steun in de Tweede Kamer

Over de Tong Geen gepeperde rekening, maar wel een peperig thema bij Jules Verne in Apeldoorn

26 februari Restaurant Jules Verne, een begrip in Apeldoorn, is vernoemd naar de Franse auteur van avonturenverhalen. Al wordt gezegd dat het vooral fictie is wat hij schreef, hij heeft werkelijk gereisd. Waarschijnlijk heeft hij op één van die trips een liefde voor peper ontwikkeld.