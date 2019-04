Bewoners vrezen parkeeroverlast vanwege RMS-herdenking

,,We hebben het al meerdere keren aangegeven bij de gemeente, maar elke keer staan er auto's bij ons in de straat. Soms voor onze oprit, zodat we zelf niet weg kunnen. Ik heb nog nooit gezien dat er op die dag bekeuringen werden uitgeschreven. Terwijl bij andere culturele evenementen, of als we zelf de auto een keer op straat neerzetten, binnen de kortste keren een bon hebben’’, zegt Frannie, een van de bewoners van de Heuvellaan. ,,We gunnen iedereen het feest en het is natuurlijk maar 1 dag per jaar dat het zo druk is, maar iedereen moet zich aan de regels houden.’’ Een van haar buurvrouwen vult haar aan: ,,Normaal zitten ze er bovenop, maar op deze dag wordt er nooit gehandhaafd.’’