Bewoonster Heleen op slippers en met hond Lucky de kou in vanwege flatbrand in Apeldoorn: ‘Mijn kat Kim zit nog binnen’

Update & videoTwee bewoners van flat Gildenhove in Apeldoorn zijn vanavond door de hulpdiensten geëvacueerd vanwege een brand. De brand woedt in een kelder van de flat.

De brand brak tegen 22.00 uur uit in de flat aan de Snijdersplaats, in Apeldoorn-Oost. De hal en het trappenhuis stonden binnen de kortste keren vol rook. Enkele bewoners van de flat met daarin zorgappartementen konden op eigen kracht de flat verlaten. Zij werden opgevangen bij pizzeria SanRemo en cafetaria De Gildehof, op steenworp afstand van de flat. Twee bewoners moesten met hulp van de brandweer en politie uit de flat worden gehaald.

,,Er staan één of twee kelderboxen in brand. De brandweer heeft die brand onder controle, maar er komt nog steeds rook vrij. De brandweer is bezig met ventilatoren om de rook uit het trappenhuis te krijgen’’, aldus brandweervoorlichter René van der Neut.

Quote Ik ben afgevoerd door de brandweer. Man man man, ik zag niets meer.’’ Bewoner de Gildenhove

Nooduitgang

Twee bewoners zitten op stoeltjes voor de pizzeria de brandweerinzet te bekijken. Zij praten na over de hachelijke minuten die zij eerder op de avond doormaakten. ,,Ik ben naar buiten gekomen via de nooduitgang’’, zegt een. ,,Ik ben afgevoerd door de brandweer. Man man man, ik zag niets meer’’, vertelt de ander.

Volledig scherm Heleen vluchtte op slippers en met haar hond Lucky uit de flat in Apeldoorn. © Rens / Perbureau Heitink

Gevaarzetting

Niet alle bewoners van de flat zijn geëvacueerd. ,,Een deel van de bewoners blijft binnen, omdat de brand voor hen geen gevaar vormt. Daar waar nodig gaat de brandweer met de politie de woning binnen om te kijken of bewoners de woning uit moeten’’, vervolgt Van der Neut. Een aantal bewoners van zorginstelling ‘s Heeren Loo is ook in de flat onderbracht. Een coördinator van de zorginstelling laat weten dat alle bewoners van ‘s Heeren Loo het goed maken.

Bewoonster Heleen Huiskes staat op haar slippers buiten en heeft onder een dekentje haar hondje Lucky in haar armen. Ze maakt zich grote zorgen. ,,Mijn 19-jarige poes Kim is nog binnen.’’ Medebewoner Albert van Dronkel staat buiten ook te kijken: ,,Ik heb net een telefoontje van mijn vrouw gekregen. Zij durft niet naar buiten vanwege de rook in de gang.’’

Eerdere ontruiming

Vrouwkje Broekers loopt naar een brandweerman om te vragen of haar moeder - die in de flat woont - veilig kan slapen. Bij het appartement werd door haar neefje snel nog een handdoek onder de deur gelegd, zodat er geen rook in de woning kon komen. ,,Het is de tweede keer dat wij hier met zoiets te maken hebben. Vorig jaar aan de andere kant van het gebouw gebeurde ook al zoiets. Toen had een vrouw met een kaars op tafel niet zo goed opgelet en toen moest het gebouw ook worden ontruimd.’’

Volledig scherm Buurtbewoners bekijken de brandweerinzet in Apeldoorn. © Persbureau Heitink

Hitte

Een brandweerman werd tijdens de inzet in de flat niet lekker. Hij was bezig met de bestrijding van het vuur in de kelder en werd bevangen door de hitte. De brandweerman werd behandeld door het ambulancepersoneel. Twee ambulances kwamen naar de flat om personen die eventueel rook hadden ingeademd te controleren.

Isolatie

Brandweerwoordvoerder Van der Neut heeft nog geen zicht op wat er precies in de kelderboxen vlam heeft gevat. Een bewoner van de flat meldde dat de afgelopen dagen renovatiewerkzaamheden plaatsvonden in de kelderboxen, daar werd isolatie aangebracht aan de onderkant van de eerste woonlaag. Of er een verband is tussen de werkzaamheden van woningcorporatie OnsHuis en de brand is nog onbekend.

Volledig scherm De brand woedde in de kelder van flat Gildenhove in Apeldoorn. © Luciano de Graaf

Herbezetting

De omgeving van de flat werd afgezet met linten. Vanwege de inzet van de vele brandweerlieden werden brandweervrijwilligers opgeroepen om de lege kazerne in het centrum van Apeldoorn te bemannen, voor het geval er nóg een melding bij de brandweer binnenkwam.

Bekijk hier een interview met brandweerwoordvoerder René van der Neut.

De brandweer waarschuwde buurtbewoners voor de rook. Zij adviseerde omwonenden die last hadden van de rook om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten.

Tegen 00.15 uur werd bekend dat het nog minstens een uur gaat duren totdat het sein ‘brand meester’ kon worden gegeven. Een nieuwe ploeg brandweermannen werd opgeroepen om de eerste ploeg af te lossen. De nieuwe brandweermannen zullen nablus- en sloopwerkzaamheden in de kelder uitvoeren. De cafetaria en de pizzeria blijven voor de geëvacueerde bewoners langer open.