Bewoonster opgesloten bij overval op landhuis in Beekbergen

updateDe bewoonster van een villa in Beekbergen is vannacht overvallen. Ze is daarbij opgesloten in een kamer. De daders zijn nog voortvluchtig.

De overval vond vannacht plaats aan de Berg en Dalweg, maar werd pas vanochtend rond 08.00 uur gemeld. Een familielid vond de bewoonster opgesloten in een van de kamers en belde de politie. Toen agenten bij het landhuis arriveerden, bleken de daders al gevlogen. De vrouw des huizes raakte niet gewond.

Bij het huis, dat in een bosrijke omgeving staat, wordt onderzoek gedaan om eventuele sporen veilig te stellen. Onder meer een drone en speurhonden worden hierbij ingezet.

‘Erg geschrokken’

Volgens politiewoordvoerder Ruud Visser is er vooralsnog weinig informatie bekend. ,,We weten dat het meerdere overvallers zijn geweest, maar niet hoeveel. We zijn nog in gesprek met de bewoonster, maar zij is natuurlijk erg geschrokken.’’ Ook over eventueel gebruik van wapens kan Visser nog geen duidelijkheid verschaffen. ,,Bovendien weten we nog niet precies hoe laat de overval plaatsvond.’’

Twee familieleden, die de tuin bij het hek wachten, zeggen niet te weten hoe de bewoonster er aan toe is. ,,Het is afwachten; wij weten ook nog niets. Het zijn vervelende dingen.’’

Buurtbewoners

Een buurtbewoonster zegt weinig te hebben meegekregen van het incident. ,,Behalve dan dat ik vanochtend een sirene hoorde die plots dichtbij stopte. Dan denk je wel: oh jee...’’ Ook de overbuurman merkte pas dat er iets aan de hand was toen hij een politieauto met zwaailampen zag. ,,Gelijk daarna een tweede en even later was het volop aan de gang. Dan weet je wel dat het mis is.” Volgens de bewoners werd in de buurtapp de afgelopen dagen niets opvallends gemeld.