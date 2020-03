Bezoek niet meer welkom bij woonlocaties Zorggroep Apeldoorn

Woordvoerder Marieke Koldenhof beseft dat de maatregel heel ingrijpend is. ,,We snappen uiteraard dat het sluiten van onze woonlocaties voor bezoek voor familie en naasten heel erg naar is. We vragen hiervoor begrip. Gelukkig ervaren wij dat dit begrip in grote lijnen bij alle betrokkenen aanwezig is”.

Terminale cliënt

Een uitzondering voor bezoek is er wel, namelijk wanneer er sprake is van zorg voor een terminale cliënt, mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. ,,Hiervoor is echter wel overleg nodig tussen de naasten van de cliënt en de desbetreffende zorgverleners. Uitgangspunt is om de aantallen bezoekers zoveel mogelijk te beperken en de aanwezigheid te concentreren op de kamer waar de cliënt zich bevindt". Mocht er onverhoopt bij een cliënt een verdenking is van een besmetting met het Corona virus, wordt de cliënt geïsoleerd in zijn of haar eigen kamer of in geval van kleinschalige woonvormen met dementie in de groep.