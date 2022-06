Bezoekers Apeldoornse binnenstad kunnen fiets op extra plek kwijt; perceel naast voormalige verfhandel ingericht als onbewaakte fietsenstalling

Een fiets stallen in de Apeldoornse binnenstad kan op zaterdag best lastig zijn. Al vroeg zitten de fietsenstallingen vol en een fiets zomaar ergens stallen, is niet de bedoeling. ,,Omdat we het juist fijn vinden als mensen op de fiets komen, bieden we fietsers graag een alternatief’’, meldt de gemeente Apeldoorn. ,,Op zaterdag 4 en 11 juni draaien we een proef met een onbewaakte fietsenstalling op het perceel naast de voormalige verfhandel.’’