Bezoekers geschokt na zelfdoding in druk winkelcentrum Apeldoorn

Start strafzaak zwangere IS-vrouw Xaviera S. (26) uit Apeldoorn, maar wordt ze veroor­deeld?

7:42 In een klein appartementje in de buurt van de Turks-Syrische grens leefde de zwangere IS-vrouw Xaviera S. (26) maandenlang in onzekerheid. Uiteindelijk zette de Turkse politie de Apeldoornse jihadiste vorig jaar november op het vliegtuig. Vandaag start haar strafzaak. Justitie verdenkt S. van deelname aan een terroristische organisatie, maar het is de vraag of de rechtbank haar uiteindelijk daadwerkelijk kan veroordelen.