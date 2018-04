Bezoekerscentrum Het Aardhuis wordt pas in 2019 heropend

Vanwege een verbouwing, wordt het bezoekerscentrum van Wildpark Het Aardhuis in Uddel op zijn vroegst in het voorjaar van 2019 heropend. Het aangrenzende natuurgebied is binnenkort wel weer toegankelijk voor het publiek. Dat meldt Kroondomein Het Loo op zijn website.

Vanaf wanneer er weer kan worden gewandeld in het wildpark, is nog onduidelijk. Rentmeester Arno Willems laat desgevraagd weten dat hij daarover op dit moment nog geen mededelingen kan doen. ,,Zodra er meer bekend is, melden we dat op onze website."

Stichting

Na ruim 30 jaar te zijn beheerd door een onafhankelijke stichting, is Wildpark Het Aardhuis afgelopen november weer in bezit gekomen van het Kroondomein. Het roer gaat daardoor om. Het Aardhuis, dat in 1861 is gebouwd als jachtchalet voor koning Willem III, wordt het officiële bezoekerscentrum en de entree van Kroondomein Het Loo.

Om die reden worden de horecamogelijkheden verruimd. Terwijl bezoekers voorheen genoegen moesten nemen met een koffiecorner met cadeaushop, kan er in het Aardhuis straks worden gegeten en gedronken. Het pand moet daarom wel aan de binnenkant worden verbouwd. De verwachting is dat dat rond de jaarwisseling gebeurd. Het Aardhuis wordt pas heropend als de verbouwing is afgerond.

Landgoed