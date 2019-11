Bezuiniging op pgb in Apeldoorn gaat voorlopig van tafel

Burgemeester en wethouders hadden het plan om het mes te zetten in de pgb-regeling. Met een pgb kan iemand zelf zorg of huishoudelijke hulp inkopen die nodig is in het eigen huishouden. Een gemeente stelt daarvoor een bedrag ter beschikking. Vanuit dat budget kan zowel formele hulp als informele hulp worden betaald. Formele hulp wordt door een beroepskracht van een zorgorganisatie geleverd. Er is sprake van informele hulp als een bekende die biedt.

Met name het snijden in het tarief voor informele hulp zorgde voor onrust. Per Saldo, een landelijke belangenbehartiger van pgb-houders, sprak in deze krant uit dat Apeldoorn de verkeerde kant op gaat.

De gehele Apeldoornse politiek vindt het eveneens geen goed plan. Het CDA zal over twee weken, als de gemeentelijke begroting behandeld wordt, een voorstel indienen om de bezuiniging tenminste voorlopig te schrappen. Dat idee krijgt alom bijval. Zelfs wethouder financiën Detlev Cziesso vindt het een goede suggestie. Komend jaar moet er dan eerst goed besproken worden wat er eventueel wel te besparen is op dit vlak. Dat zou dan op z'n vroegst in de loop van 2021 effect moet hebben.