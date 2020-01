Bezwaren verworpen: Hoenderloo krijgt extra woning aan Krimweg

Urolift voor prostaatpa­tiënt uit Apeldoorn geschenk uit de hemel: ‘Ik kan weer mountainbi­ken’

11:27 Problemen met plassen, het gevoel de blaas niet te kunnen ledigen? Liefst 40 procent van de mannen boven de vijftig jaar kampt er in min of meerdere mate mee. Voor sommigen biedt het nieuwe zogenoemde UroLift-systeem soelaas, een behandeling die slechts in vier Nederlandse ziekenhuizen mogelijk is, waaronder Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen. Voor Apeldoorner Henry van der Zande (53) een geschenk uit de hemel. ,,Ik kan mijn sportieve passie, mountainbiken, nu weer oppakken.’’