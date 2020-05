Bibliotheek in Apeldoorn gaat dankzij goede voorbereiding maandag meteen open

CODA-directeur Carin Reinders is dolblij dat de bibliotheek weer leden mag ontvangen. ,,We hebben ze zeer gemist. In afgelopen weken hebben we de openstelling goed voorbereid en daardoor kunnen we onze leden maandag meteen ontvangen.’’

Er gelden wel allerlei restricties. CODA volgt de regels van het landelijk bibliotheekprotocol nauwgezet. Zo geldt in alle vestigingen dat er maximaal 30 mensen tegelijkertijd binnen mogen zijn. Er is een eenrichtingsroute aangelegd en anderhalve meter afstand houden van elkaar is maatgevend. Even lekker in de bibliotheek een krantje lezen zit er nog niet in. Computerspelletjes spelen in CODA Junior is ook uitdrukkelijk niet toegestaan.

Met mandje

Er mogen maximaal 30 mensen tegelijk in de bibliotheek zijn. Om dat te handhaven moet iedereen die naar binnen gaat een mandje gebruiken. Zijn de mandjes op, dan is het maximum aantal bezoekers bereikt. Dat betekent, op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar, wachten tot je naar binnen mag.

Het is het meest praktisch om boeken vooraf online te reserveren. Deze keuze staat na ontvangst van een afhaalbericht dan klaar in de kast bij de uitleenautomaat. Wie niet reserveert doet er goed aan zich vooraf online goed te informeren, zodat er doelgericht boeken kunnen worden uitgezocht. Het is niet de bedoeling dat bezoekers rond gaan snuffelen.

Per huishoudens mogen maximaal twee mensen naar binnen. Kinderen onder de 16 jaar hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van één meerderjarig gezinslid. Mensen met gezondheidsklachten en/of koorts mogen niet naar binnen. Wanneer iemand in het eigen huishouden klachten heeft mogen de andere mensen die onder hetzelfde dak wonen ook niet naar de bibliotheek.

Geen hulp

De CODA-medewerkers volgen de richtlijnen en blijven op afstand. Zij kunnen om die reden niet helpen met het aanpakken van boeken, of het vullen van een tas.

De CODA Boekenbus rijdt een aangepaste route. In de boekenbus mag één bezoeker tegelijk naar binnen. De openingstijden van de verschillende vestigingen van de bibliotheek zijn te vinden op coda-apeldoorn.nl. Daar staat ook de route van de boekenbus.