Bieden op woning, nu ook bij nieuwe huizen in Lieren

Verbazing na raadsvra­gen PvdD Apeldoorn: ‘Hondenuit­laat­plaats? Verboden toegang!’

6:14 Wat is er aan de hand in het Gat van Zevenhuizen, de voormalige stortplaats aan de Amersfoortseweg? De Partij voor de Dieren wil opheldering van het gemeentebestuur over onder meer een jachthut die daar zou zijn aangetroffen en gaten in de omheining van de hondenuitlaatplaats. De eigenaar reageert verbaasd. Jachthut? Hondenuitlaatplaats?