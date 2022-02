Biertje met de collega’s op het werk? Hartstikke verboden, ondervond deze kapper uit Apeldoorn

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Lichte daling in coronacij­fers, Urk telt wederom minste nieuwe besmettin­gen

In de afgelopen 24 uur zijn er in deze regio 159 minder mensen positief getest dan gisteren. In veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ligt het aantal nieuwe besmettingen flink hoger. In IJsselland en Flevoland is ten opzichte van een dag geleden een afname te zien.

24 februari