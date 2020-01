Bij Apeldoorn ingezette vluchtpoging met Ford Fiesta eindigt ruim vijftig kilometer verderop

Apeldoorns idee maakt kans op prijs: Van koffiedrab kun je ook koffiekop­jes maken

8:00 Kopjes gemaakt van koffiedrab moeten een verschil gaan maken in de wereld van koffie. Het idee uit Apeldoorn maakt kans op twee prestigieuze horecaprijzen. Veel koffiedrab in Nederland gaat op een niet-duurzame manier verloren. Dat is jammer, vindt Paul van der Hulst (61) uit Apeldoorn. Hij is één van de mensen achter You Lucky Bird.