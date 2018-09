Bij Apeldoornse rugbyclub klappen ze voor tegenstander

videoDe Apeldoornse rugbyclub RAMS wil kinderen overhalen lid te worden. Gisteren was er een open middag. ,,Het is niet alleen tackelen en duwen.’’

Het is een drukte van belang op het sportveld van rugbyclub RAMS aan het Verzetsstrijderpark. Kinderen van vier tot en met twaalf jaar maken deze middag kennis met de rugbysport. En dat is nodig ook, want de club heeft moeite nieuwe jeugdleden te vinden.

Vooroordelen

,,We merken dat er nog veel vooroordelen over rugby zijn’’, vertelt Sandra van den Brink, organisator van de open dag. ,,De sport wordt gezien als ruw en onbenullig, je moet fysiek uit de kluiten gewassen zijn en als je veel rugbyt krijg je bloemkooloren. Die vooroordelen kan ik meteen tackelen, want het draait hier juist om sportiviteit en respect. Voor elk kind is er een plek. De één moet snel en behendig zijn en de ander moet stevig in zijn schoenen staan. Conditie, kracht en behendigheid komen aan bod. Het is niet alleen tackelen en duwen, het is ook slim nadenken. Dat maakt het spelletje zo uniek.’’

Alleen het spel

Respect voert de boventoon bij rugby. Van den Brink: ,,Als de tegenpartij scoort, klap je net zo hard mee. Komt de tegenstander spelers tekort, dan worden er gewoon een aantal leden van ons team bij het andere team ingezet. Het draait dus niet om de winst, maar puur om het spelletje. Ouders bemoeien zich bijvoorbeeld niet met de beslissingen van de scheidsrechter of de coach. Er is nooit trammelant.’’

Honderd jeugdleden

Toch is het moeilijk om de Apeldoornse jeugd enthousiast te maken voor deze sport. Arjan Niemijer, bestuurslid jeugdzaken: ,,Ons ledenaantal groeit gestaag, momenteel hebben we circa honderd jeugdleden. Maar in het westen van het land zijn er rugbyclubs met wel vierhonderd jeugdleden.’’

Vince, Boaz en Finn zijn al meer dan een jaar lid van RAMS en erg enthousiast. Ze zijn alle drie acht en willen ook alle drie profrugbyer worden. Boaz: ,,Mijn vader zat vroeger op rugby en daarom wilde ik dat ook doen. Ik vind echt alles leuk aan rugby.’’ Vince: ,,We trainen tweemaal per week en elke zaterdag is er een wedstrijd, daar kijk ik echt naar uit.’’ Finn was meteen enthousiast: ,,Ik mocht meedoen met rugby tijdens ‘sport van de maand’, dat vond ik super, daarom ben ik direct lid geworden.’’

Dex heeft vandaag voor het eerst kennisgemaakt met rugby. ,,Ik vond het heel leuk, maar moet nog wel wat spieren kweken. Daarom ga ik op atletiek.’’