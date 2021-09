Bij Apeldoornse trainer Martijn Jongbloed vloeit het voetbal door zijn aderen

video Megan (17) uit Apeldoorn is eerste doedelzak­stu­dent op het conservato­ri­um: ‘Hoop dat taboe er vanaf gaat’

10 september De Apeldoornse Megan Hachmang is de allereerste conservatoriumstudent in Nederland met de doedelzak als hoofdinstrument. Voor de kersverse student stelde het Artez Conservatorium in Enschede speciaal een doedelzakdocent aan. ,,Er werd altijd een beetje flauw over gedaan. Het was cooler om te zeggen dat je op voetbal zat.’’