Bij de Albert Heijn in Apeldoorn zien ze SP’ers liever vertrekken, terwijl die er juist staan om hen te steunen

Collectanten, straatkrantverkopers en wat dies meer zij; winkeliers irriteren zich er meestal mateloos aan als ze voor hun zaak staan te leuren. Deze vrijdagmiddag is het op winkelcentrum De Eglantier niet anders. Bij de Albert Heijn zien ze de tien SP’ers die bij de in-en uitgang staan, het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. ,,Ze hebben gevraagd of we weg wilden gaan, maar dat doen we niet”, zegt gemeenteraadslid Sunita Biharie. ,,We mogen hier in de openbare ruimte staan.”