Bij de huisarts in Apeldoorn is het juist rústiger

‘Niet naar een feestje’

Als het aan de huisartsen ligt, is het beter wanneer het kabinet besluit de scholen te sluiten. ,,Het is een beetje alles of niets. Als je het goed wil doen, moet je eigenlijk alles aanpakken. Sluit dan toch ook de scholen ondanks alle effecten die dat op de samenleving heeft", vindt Gerdine. En naar een feestje gaan, waar minder dan honderd mensen komen, zouden de huisartsen nu zeker niet doen. ,,Een neefje is morgen jarig, hij wordt zeven, daar gaan we niet naartoe. Ja, dat is best zielig, maar nu is het even niet anders", zegt Rim. Daar sluit Gerdine zich bij aan. ,,Juist ook omdat ik denk dat je contacten zoveel mogelijk moet proberen te beperken en je voorzichtig moet zijn. Als je dat in acht neemt is de kans het grootst dat besmettingen snel afnemen".