Bij deze Apeldoornse wasstraat werden 35.000 dorpeldoeken gestolen

Mike van Woudenberg gelooft graag in het goede van de mens. En legt zijn klanten bij Blinq graag in de watten. Maar toen hij de rekensom had gemaakt, moest hij zich even achter de oren krabben. ,,Ik hoop dat de mensen heel veel plezier van deze doeken hebben.''

Wat is dat eigenlijk, een dorpeldoek?

,,Als de auto uit de wasstraat komt en je opent de deur, dan kan er nog water en of schuim in de sponning zitten. Wie dat wil, kan dit met een dorpeldoek droogmaken. Dan is het daar ook weer meteen schoon. Bij heel veel wasstraten kun je ze daarom aanschaffen.''

Hebben jullie ze al lang?

,,Toen we hier tien jaar geleden aan de Laan van Spitsbergen begonnen, boden we ook de dorpeldoek aan. We vroegen 3 euro per stuk. Mensen konden hem dan bij een volgend bezoek weer inruilen voor een schone. Voor 3 euro was je dus eigenlijk levenslang verzekerd van zo'n doek.''

En toen werd het 2017 en werden ze gratis?

,,Het leek me een goede service. We hebben op ons terrein veel prullenbakken neergezet waarin mensen de gebruikte doek konden doen, zodat wij hem konden wassen voor een volgend bedrijf. We gaven klanten een flyer mee waarin staat hoe het systeem werkt. Het plan was dus dat ze van klant tot klant zouden gaan.''

Maar toen?

,,Toen bleek het wel hard te gaan. We waren vrij vlot door onze voorraad van 10.000 stuks heen. Dat vond ik niet heel vreemd, want het kost tijd voor klanten weer komen. Niet iedereen wast natuurlijk iedere week. Ik dacht: 'Mensen moeten wennen, die leveren hem de volgende keer in'. Maar ondertussen bleef ik bijbestellen.''

Tot het moment dat...?

,,Op Tweede Kerstdag hadden we een storing met de droger. Ik kwam helpen met droogdoeken. We hadden nauwelijks genoeg. Ik ben toen alles op een rijtje gaan zetten. Het bleek dat 35.000 dorpeldoeken niet terug zijn gekomen. Dat vond ik niet grappig meer. Er waren al mensen die me vooraf hadden gewaarschuwd. Maar ik geloof graag in het goede in de mens en heb het risico genomen.''

Enig idee waar al die dorpeldoeken zijn gebleven?

,,Op social media heb ik wel foto's voorbij zien komen van kantoren waar naast de magnetron een grote stapel van onze doeken ligt. Van golfers weet ik dat zo'n doek ook erg handig is in de golftas, bijvoorbeeld om het balletje even droog te maken. En er zullen ongetwijfeld veel doeken in auto's liggen, waarbij lang niet iedereen zich realiseert dat dit de bedoeling niet was.''

En nu?