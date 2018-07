Bij Eduard in Apeldoorn mag iedereen aanschuiven voor maaltijd met gezelligheid

Oeps! Fiets in Apeldoorn plots ingegraven

13:23 Het is te hopen dat eigenaar van deze fiets aan de Stationsstraat geen haast heeft. Door werkzaamheden aan leidingen onder het fietspad, ter hoogte van Omnizorg, is de tweewieler helemaal in het zand komen te staan. Even snel er op springen is daarmee een hele uitdaging geworden.